Geely отзывает в РФ еще 17,6 тыс. седанов Emgrand

Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО «Джили-Моторс») проверит топливные баки и их крышки у 17,59 тыс. седанов Geely Emgrand, сообщает «Интерфакс» .

Для этого компания отзовет машины данной модели, проданные с ноября 2023 г. по начало сентября 2025 г. По данным Росстандарта, на некоторых из авто клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, при определенных условиях может работать некорректно, из-за чего в системе появляется вакуум.

Все это может привести к деформации вакуума. Также на отзываемых машинах проверят крышку заливной горловины топливного бака, адсорбер, ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. При необходимости установят новые.

Работы будут бесплатными для владельцев автомобилей. Владельцев машин оповестят о необходимости приехать в ближайший дилерский центр письмом или по телефону.

В прошлом году Geely уже отзывала партию седанов Emgrand из-за таких же проблем.

