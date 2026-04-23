Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Пиманова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал Алексея Пиманова человеком с характером. По его словам, смерть телеведущего — это утрата, которая отзывается в сердцах очень многих людей.

Губернатор принес соболезнования родным и близким Пиманова. Он отметил, что телеведущий проявлял себя как человек с характером — на него всегда можно было положиться. Он приходил на помощь, был отзывчивым, неравнодушным, умел поддержать и словом, и делом.

«Светлая память. Его голос, его позиция, его человеческое тепло — все это останется с нами», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Губернатор добавил, что творчество и фильмы Алексея Викторовича были посвящены важному и доброму — истории, патриотизму, жизни страны, людям, которые ее создают и защищают. А программа «Человек и закон» для многих поколений стала разговором о совести, местом, где за каждой историей стояли судьбы людей, их боль, надежда на справедливость.

Известный российский режиссер, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. У него остановилось сердце.

