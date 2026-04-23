Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Известный российский режиссер, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщается на сайте Первого канала.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания». Также учился в МГУ имени М. В. Ломоносова на факультете журналистики. Карьеру на телевидении Пиманов начал в 1986 году.

Четверть века Алексей Пиманов вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.