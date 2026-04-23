Более 1000 бойцов РСО Подмосковья обеспечат сервис на высшем уровне этим летом

«Школу сервисных отрядов в Подмосковье мы проводим уже в пятый раз. В этом сезоне мы подготовим более 1000 ребят, которые станут лицом нашего региона в сфере туризма и отдыха. Программа школы максимально насыщена: студенты изучают тонкости профессиональной сервировки, учатся управлять конфликтами и развивают гибкие навыки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Обучение в Школе синхронизировано с повесткой Года единства народов России. Будущие специалисты сервиса изучают основы межкультурной коммуникации, что особенно важно при работе на круизных судах и в крупных туристических центрах. Практический блок включает интерактивные кейсы, где бойцы РСО имитируют реальные смены в ресторанах, отрабатывают технику подачи блюд и правила этикета.

Своими впечатлениями от первых дней обучения поделилась участница Школы, для которой этот трудовой сезон станет дебютным.

«После первого занятия я вышла с ощущением: „вау, это будет намного интереснее, чем я думала“. Честно, раньше казалось, что работа официанта — это просто про подачу блюд, но уже на старте нам показали, насколько важны детали и общение с гостем. Очень понравилась атмосфера — все такие заряженные, открытые, сразу появилось чувство команды. Пока еще есть легкое волнение, но стало гораздо спокойнее — есть понимание, что нас реально готовят и поддерживают», — рассказала Анастасия Вишнякова.

География работы подмосковных студентов в этом году охватит не только областные отели и рестораны, но и детские оздоровительные лагеря, а также круизные лайнеры. Особое место в списке трудоустройства занимает оздоровительный комплекс «Снегири» Управления делами Президента РФ — объект федерального значения, где студенты станут частью команды, обеспечивающей сервис высочайшего класса.

«Мы готовим ребят к реальной работе — к тем условиям, с которыми они столкнутся уже этим летом. Важно, чтобы каждый участник не просто получил знания, а вышел на объект подготовленным и готовым работать в команде», — подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По завершении Школы студентов ждут теоретический и практический зачеты. Ребята, успешно справившиеся с обоими этапами, получат свидетельства установленного государственного образца по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда», дающие право официально трудоустраиваться на предприятия сферы гостеприимства.

Работать бойцы будут на протяжении всего лета, получая при этом зарплату — от 40 тыс. рублей в месяц.

Стать частью большой команды можно, обратившись за подробной информацией по почте mosoblrso@mail.ru.

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

