Никто не помог: молодой россиянин умер под камерами фитнес-клуба

Молодой мужчина занимался в одном из российских фитнес-клубов, но внезапно скончался прямо во время очередного подхода на тренажере. Другие посетители оказались равнодушны и просто прошли мимо его тела.

Эту историю в соцсетях рассказала Наталья, которая является фитнес-тренером. Она добавила, что происшествие было записано на камеры видеонаблюдения.

В кадре видно, как мужчина делает упражнения на пресс на одном из тренажеров. Во время подхода ему становится плохо. Он останавливается, склоняет голову вниз и подносит руки к лицу, затем упирается руками в колени, начинает тяжело дышать и падает на пол.

При этом рядом с ним ходили другие люди. Один из посетителей фитнес-клуба увидел освободившийся тренажер и сел рядом, а вот на мужчину, которому стало плохо, внимания не обратил. Между тем пострадавший потерял сознание и распластался по полу.

Даже после этого к нему никто не подошел. Другой посетитель просто прошел мимо тела, хотя и взглянул на него. Лишь спустя время на упавшего мужчину все же обратили внимание, но спасти его было уже нельзя.

Тренер предположила, что у пострадавшего мог оторваться тромб. Он закупорил сосуд, из-за чего кровь стала плохо поступать в голову. Наталья уточнила, что фитнес-залы не оборудованы сердечно-легочной реанимацией.

