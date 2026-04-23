Проект умного освещения Подмосковья представили в Москве

Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» представили 22–23 апреля на первой Всероссийской конференции по наружному освещению в Москве. О принципах работы системы рассказал представитель региона на профильной сессии, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект Подмосковья презентовали на сессии «Тренды наружного освещения и систем управления». Заместитель начальника службы внедрения и сопровождения информационных систем контрольно-надзорной деятельности ГБУ МО «Центр развития цифровых технологий» Никита Варсунин рассказал о возможностях «умного» мониторинга.

Система в режиме реального времени собирает данные о состоянии каждого светильника и линии наружного освещения. Она фиксирует режим работы, энергопотребление, наличие технических сбоев, обрабатывает и систематизирует информацию и выводит ее на дашборд. Кроме того, платформа распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям, направляет уведомления о неисправностях в чат-бот и автоматически определяет нужную линию по координатам из обращения.

Сейчас система контролирует более 262 тыс. светильников, 5 тыс. распределительных шкафов и свыше 8 тыс. км линий наружного освещения. За время работы она проанализировала более 3,5 млрд параметров. Проект стал победителем II Национальной премии «Умный город» в номинации за лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.