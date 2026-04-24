США разрабатывают планы ударов по иранским объектам в Ормузском проливе

Военные США разрабатывают планы по нанесению ударов по объектам Ирана в Ормузском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Целями американских атак могут стать минные суда и быстроходные ударные катера исламской республики. Удары рассматриваются в районе Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива.

Не исключено, что американские военные могут также атаковать объекты двойного назначения и энергетическую инфраструктуру, чтобы подтолкнуть Иран к столу переговоров.

Еще один возможный сценарий — точечные удары по иранскому военному командованию и чиновникам, которые, по мнению Вашингтона, препятствуют участию Тегерана в переговорах с США.

