США разрабатывают планы ударов по иранским объектам в Ормузском проливе
Военные США разрабатывают планы по нанесению ударов по объектам Ирана в Ормузском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Целями американских атак могут стать минные суда и быстроходные ударные катера исламской республики. Удары рассматриваются в районе Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива.
Не исключено, что американские военные могут также атаковать объекты двойного назначения и энергетическую инфраструктуру, чтобы подтолкнуть Иран к столу переговоров.
Еще один возможный сценарий — точечные удары по иранскому военному командованию и чиновникам, которые, по мнению Вашингтона, препятствуют участию Тегерана в переговорах с США.
