Кувейт открыл воздушное пространство впервые с 28 февраля
Кувейт открыл свое воздушное пространство впервые после начала военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство KUNA.
Как заявил гендиректор Управления гражданской авиации Хамуд Мубарак, международный аэропорт Кувейта возобновил работу в четверг. Это решение является частью поэтапного плана по восстановлению авиасообщения в рамках подготовки к полноценному функционированию аэропорта в ближайший период.
Он также сообщил, что власти завершили оценку ущерба, нанесенного отдельным объектам аэропорта в результате действий Ирана и связанных с ним вооруженных группировок. Мубарак выразил благодарность Саудовской Аравии за сотрудничество и поддержку в этот период.
При этом правительство Кувейта объявило, что национальные авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты с воскресенья.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.