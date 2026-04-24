Кувейт открыл воздушное пространство впервые с 28 февраля

Кувейт открыл свое воздушное пространство впервые после начала военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на агентство KUNA.

Как заявил гендиректор Управления гражданской авиации Хамуд Мубарак, международный аэропорт Кувейта возобновил работу в четверг. Это решение является частью поэтапного плана по восстановлению авиасообщения в рамках подготовки к полноценному функционированию аэропорта в ближайший период.

Он также сообщил, что власти завершили оценку ущерба, нанесенного отдельным объектам аэропорта в результате действий Ирана и связанных с ним вооруженных группировок. Мубарак выразил благодарность Саудовской Аравии за сотрудничество и поддержку в этот период.

При этом правительство Кувейта объявило, что национальные авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты с воскресенья.

