Водитель прыснул едким веществом в лицо полицейским и обжег им глаза на Камчатке
В городе Елизово в Камчатском крае водитель травмировал полицейских. Его уже задержали, сообщает Amur Mash.
Местный житель подозрительно вел себя во время поездки по территории СНТСН «Авиатор-1». Инспекторы заподозрили, что он пьян, в связи с чем предложили пройти освидетельствование.
Водитель отказался и распылил в сторону полицейских баллончик с едким веществом. Инспекторы получили сильные ожоги глаз и головы.
На данный момент нарушитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.
