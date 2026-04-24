сегодня в 03:45

Водитель прыснул едким веществом в лицо полицейским и обжег им глаза на Камчатке

В городе Елизово в Камчатском крае водитель травмировал полицейских. Его уже задержали, сообщает Amur Mash .

Местный житель подозрительно вел себя во время поездки по территории СНТСН «Авиатор-1». Инспекторы заподозрили, что он пьян, в связи с чем предложили пройти освидетельствование.

Водитель отказался и распылил в сторону полицейских баллончик с едким веществом. Инспекторы получили сильные ожоги глаз и головы.

На данный момент нарушитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

