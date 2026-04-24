сегодня в 03:27

Фальков анонсировал новую специальность в вузах с 2026 года

В российских вузах появится новая специальность. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает ТАСС .

По его словам, с 2026 года в российских вузах появится новая специальность — проектирование и эксплуатация автономных мобильных систем.

Министр пояснил, что образовательные программы нуждаются в пересмотре, потому что технологические изменения заметно меняют рынок труда и представление о профессиях. В связи с этим необходимо создание новых специальностей.

По словам министра, речь идет о внедрении новых направлений — в частности, связанных с автономными мобильными системами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.