Мошенники стали требовать с дачников штрафы за борщевик и мусор в РФ

После ужесточения в 2026 году ответственности для дачников — за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками — на них обратили внимание мошенники, сообщают « Известия » со ссылкой на российский сервис разведки утечек данных DLBI.

Перед началом дачного сезона злоумышленники рассылают владельцам участков фальшивые письма и СМС о якобы обнаруженных на территории сорняках и мусоре. По ссылке им предлагается оплатить штраф со скидкой, после чего телефон передается в колл-центр, который проворачивает схему со взломанным аккаунтом «Госуслуг».

Как полагают эксперты DLBI, сообщения рассылаются по данным Росреестра, попавшим в утечки ранее.

Основатель и технический директор компании Ашот Оганесян отметил, что мошенники создали уже конвейер заработка на изменениях законодательства РФ. Они используют то, что административные нарушения часто влекут финансовые наказания.

