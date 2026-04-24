Иностранных продавцов гаджетов в РФ хотят обязать платить технологический сбор

Действие технологического сбора в случае его введения в России хотят распространить на иностранных продавцов электроники, которые реализуют товары российским покупателям через онлайн-площадки, сообщают « Известия ».

С данным предложением Ассоциация производителей и продавцов электроники и бытовой техники (РАТЭК) обратилась в Минпромторг.

Действующий проект постановления правительства обязывает уплачивать сбор только российских импортеров и производителей, что, по мнению ассоциации, создает неравные условия конкуренции. Это дает преимущество зарубежным поставщикам и может подтолкнуть отечественные компании к уходу в схемы торговли через иностранные интернет-магазины.

В компании «Связь.ON» рассказали, что у иностранных продавцов на электронных площадках и без того есть весомые преимущества перед российскими: они часто не платят НДС и пошлины. С введением дополнительного сбора это преимущество, по мнению представителя ритейлера, только возрастет.

