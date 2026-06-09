Попова: вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус гриппа на сегодня обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщает РИА Новости.
«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — отметила она.
В мае сообщалось, что в России завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости вернулись к норме.
Во всех регионах эпидситуация сейчас стабильная и контролируемая. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
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