Попова: вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус гриппа на сегодня обладает самым высоким пандемическим потенциалом, сообщает РИА Новости .

«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — отметила она.

В мае сообщалось, что в России завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости вернулись к норме.

Во всех регионах эпидситуация сейчас стабильная и контролируемая. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.