В Одинцове 25 апреля проведут донорскую субботу

Донорская суббота пройдет 25 апреля в Одинцовской областной больнице. Сдать кровь можно будет с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед донацией необходимо соблюдать рекомендации врачей. За двое суток следует отказаться от алкоголя, за сутки — исключить жирную, острую и копченую пищу. В день сдачи крови нужно позавтракать легкой пищей и не курить.

В больнице отмечают, что благодаря донорам и специалистам-трансфузиологам пациенты стационаров получают необходимую помощь в полном объеме. Переливание крови и кровезаменителей проводится по медицинским показаниям.

Отделение переливания крови расположено по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, 11Б, территория терапевтического корпуса. Телефон для справок: +7 (495) 596-27-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.