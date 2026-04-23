В Черноголовке выставили на аукцион помещение под магазин

Помещение площадью 290,3 кв. м в торговом центре Черноголовки выставили на продажу через аукцион. Заявки от инвесторов принимаются до 25 мая, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает к покупке помещение на втором этаже торгового центра районного формата по адресу: Школьный б-р, д. 10. Площадь объекта составляет 290,3 кв. м, его можно использовать под размещение магазина. Якорным арендатором центра является сетевой продуктовый ритейлер.

Торговый центр расположен в центральной части города. Подъезд организован со стороны проезда Строителей. Рядом находятся многоэтажная жилая застройка и административные здания, сквер имени Исаака Халатникова и здание администрации Черноголовки в 240 м. В 180 м расположена автостанция. Расстояние до выезда на Институтский проспект — 400 м, на улицу Полевая (Щелковское шоссе) — 960 м, до ЦКАД — 7,7 км, до МКАД — 44 км.

ДОМ.РФ реализует неиспользуемое федеральное имущество в Московской области. В марте имущественный комплекс на участке 4 га в поселке Лесной продали за 43,17 млн рублей, здание на участке 0,5 га в Электростали — за 25,56 млн рублей. Бывший парк-отель «Озеро Круглое» в Химках реализовали за 647,2 млн рублей, ансамбль усадьбы Быково — за 270,56 млн рублей. Также были проданы комплексы в Сходне и Чеховском районе.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.