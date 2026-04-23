Издательство «Эксмо» прокомментировало изъятие книг с ЛГБТ*-пропагандой

Издательство «Эксмо» опровергло сообщения о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом*, назвав их дезинформацией, сообщает РБК .

В издательстве рассказали, что уже несколько лет действует внутренний регламент по проверке произведений на соответствие законодательству. Было проведено более 45 тысяч ИИ-экспертиз и 5 тысяч внутренних экспертиз, еще около 530 изданий направлены на внешнюю экспертизу.

С 1993 года «Эксмо» издало около 2,8 млрд экземпляров книг. Из продажи убрали 1080 наименований (660,7 тысяч экземпляров), что составляет менее 1% ассортимента. Ни одно из списанных изданий не входило в перечень экстремистских материалов Минюста.

«Все появившиеся в медиаполе сообщения, касающиеся конфискации тиражей, содержащих ЛГБТ-информацию*, в офисе или на складах, являются дезинформацией», — заявили в «Эксмо».

Ранее силовики задержали главреда «Эксмо». Четверо сотрудников были доставлены на допрос.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

