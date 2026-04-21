Силовики задержали главреда «Эксмо»

Главный редактор издания «Эксмо» Александра Шипетина задержана по подозрению в организации деятельности экстремистской организации, сообщает РЕН ТВ .

Женщину увезли на допрос.

Во вторник в столице проводятся обыски у менеджмента холдинга «Эксмо». Их обвиняют в разработке схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Также ранее сообщалось о задержании генерального директора компании Евгения Капьева.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

