Силовики задержали главреда «Эксмо»
Главный редактор издания «Эксмо» Александра Шипетина задержана по подозрению в организации деятельности экстремистской организации, сообщает РЕН ТВ.
Женщину увезли на допрос.
Во вторник в столице проводятся обыски у менеджмента холдинга «Эксмо». Их обвиняют в разработке схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.
Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Также ранее сообщалось о задержании генерального директора компании Евгения Капьева.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
