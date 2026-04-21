Депутат Госдумы встретился с участниками клуба в Химках

Денис Кравченко пообщался с участниками и сотрудниками клуба «Активное долголетие». Главной темой стала реализация проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Участники предложили расширить программы занятий, добавить новые форматы досуга и увеличить число поездок. Эти инициативы планируют учесть в дальнейшей работе.

«Здесь видно главное — люди хотят жить активно, учиться новому, общаться и быть в движении. Наша задача — поддерживать такие инициативы и создавать еще больше возможностей для самореализации в любом возрасте», — отметил Денис Кравченко.

Клуб «Активное долголетие» работает в Химках с 2021 года и стал одним из первых в Подмосковье. Сейчас он объединяет более 10 тысяч человек, самому старшему участнику — 92 года.

Посетители занимаются творчеством, изучают финансовую грамотность, поют и танцуют. Популярностью пользуются туристические поездки: только за прошлое лето прошло более 3 тысяч мероприятий, включая 25 автобусных экскурсий в разные города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.