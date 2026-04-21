В Химках провели лекцию к годовщине окончания Московской битвы

Патриотическую лекцию, посвященную годовщине окончания Московской битвы, провели 21 апреля в Центральной городской библиотеке Химок. В мероприятии приняли участие жители, депутаты и общественные деятели. С приветственным словом выступили депутаты Владислав Мирзонов и Инна Монастырская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи стал подвиг защитников столицы в годы Великой Отечественной войны. Участникам напомнили о событиях осени 1941 года, когда советское командование в кратчайшие сроки организовало оборонительные рубежи, мобилизовало резервы и укрепило подступы к Москве. Несмотря на нехватку техники и большие потери, Красная армия смогла остановить наступление противника.

«Московская битва — это не просто страница учебника истории. Это подвиг людей, которые ценой невероятных усилий и жертв отстояли столицу и подарили стране надежду на Победу. Для нас, жителей Химок, эта тема особенно близка: именно на наших рубежах враг был остановлен. Мы обязаны хранить эту память и передавать ее молодому поколению», — подчеркнула Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что попытки пересмотра исторических событий делают особенно важным сохранение правды о войне.

«Сегодня особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее молодому поколению. Мы должны четко понимать, какой ценой была завоевана свобода, и не позволять искажать подвиг народа», — сказала она.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что подобные мероприятия помогают объединять разные поколения жителей вокруг общих ценностей — любви к России и родному городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.