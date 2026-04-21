В Химках прошел итоговый концерт ЦДШИ 21 апреля

Итоговый концерт хореографического отделения Центральной детской школы искусств прошел 21 апреля в Химках. Лучшие воспитанники представили классические и современные постановки, мероприятие открыли депутат Инна Монастырская и Николай Томашов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене Центральной детской школы искусств выступили лучшие ученики хореографического отделения. Зрители увидели как классические, так и современные постановки, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и разнообразие направлений.

«Итоговый концерт — это всегда особое событие. Это результат большого труда детей и педагогов, показатель их роста и творческого развития. Благодаря поддержке по Народной программе «Единой России» и национальным проектам школа оснащена современным музыкальным оборудованием и инструментами. Это позволило вывести образовательный процесс на новый уровень и создать комфортные условия для раскрытия талантов каждого ребенка», — подчеркнула Инна Монастырская.

Она добавила, что системная работа педагогов помогает ученикам добиваться заметных творческих результатов.

«Центральная детская школа искусств — визитная карточка Химок. В 2021 году, в год 65-летия, школа была признана лучшей в стране. Сегодня здесь обучаются 2300 детей, а коллективы и солисты регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов», — отметил Николай Томашов.

В школе уже стартовал прием новых учеников. Подать документы можно с 15 апреля по 15 июня. Подробная информация о правилах поступления и вступительных испытаниях размещена на официальном сайте ЦДШИ: https://dshi.info/gotoschool/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.