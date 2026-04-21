В Химках провели вечер памяти о битве за Москву

Памятный вечер, посвященный окончанию битвы за Москву, прошел 20 апреля в комплексе «Юность» в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Встречу с жителями организовала лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На один вечер привычный шум спортзала сменился тихими разговорами. Участникам напомнили о событиях на подмосковных рубежах и подчеркнули, что для Химок битва за Москву имеет особое значение: именно здесь проходила линия фронта, работали госпитали и жили люди, ежедневно совершавшие подвиг.

«Битва за Москву — рубеж, который определил ход всей войны. Для химчан это сражение особенно значимо. Наша задача — передать эту память дальше», — подчеркнула Олеся Климачева.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что подобные встречи важны для всего округа.

«Каждый район Химок хранит свою военную историю. Сходня, Фирсановка, Новые Химки — везде есть памятные точки. Наша обязанность — рассказывать о них и детям, и взрослым», — сказал он.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что такие мероприятия формируют у молодежи устойчивый интерес к истории страны. Инициаторы планируют продолжить встречи во всех микрорайонах округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.