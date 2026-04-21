WhatsApp* начал тестировать подписку за 2,5 евро в месяц

Мессенджер WhatsApp* запустил ограниченное тестирование платной подписки WhatsApp* Plus с расширенными настройками интерфейса, сообщает Газета.ru со ссылкой на TechCrunch.

Компания Meta* подтвердила, что подписка носит добровольный характер и направлена на улучшение пользовательского опыта. Тестирование проходит на ограниченной аудитории для сбора отзывов.

В WhatsApp* Plus доступны дополнительные функции персонализации: до 20 закрепленных чатов вместо трех в бесплатной версии, пользовательские темы оформления, рингтоны и списки чатов. При этом изменения в основном косметические и не добавляют новых значимых возможностей.

В странах Евросоюза подписка будет стоить около 2,49 евро в месяц (примерно 218 руб. по курсу на 21 апреля 2026 года), в Пакистане — 229 рупий (около 61 руб.). В других регионах цена может составить около 2,5 долларов в месяц (186 руб.). Предусмотрен бесплатный пробный период. Отключение рекламы в разделе Status в подписку не входит.

Ранее сервис уже взимал около одного доллара в год в ряде стран, но отказался от модели после покупки Facebook* в 2016 году. Основным источником дохода стали бизнес-инструменты и реклама.

* WhatsApp и Facebook принадлежат компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.