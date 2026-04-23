В Подмосковье услуги ЖКХ начали оказывать в офисах МФЦ

Жители Подмосковья теперь могут решить вопросы по коммунальным начислениям в центрах «Мои Документы» благодаря совместному проекту с МосОблЕИРЦ. Пилотный запуск состоялся в 11 офисах региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Специалисты Московского областного единого расчетного центра начали принимать посетителей в офисах МФЦ. Теперь жители могут одновременно получить государственные услуги и решить вопросы по начислениям за жилищно-коммунальные услуги в формате «одного окна».

Ранее для уточнения платежей или оформления справок необходимо было обращаться в профильные офисы расчетного центра. Новый формат взаимодействия упрощает процесс и делает услуги более доступными. В МФЦ можно получить консультацию по начислениям и корректировкам, оформить справку об отсутствии задолженности и передать показания счетчиков.

«Совместно с МосОблЕИРЦ мы реализовали проект, о котором нас просили жители – объединили востребованные услуги МФЦ и ЖКХ в формате «одного окна». Сейчас сотрудники МосОблЕИРЦ уже работают в нескольких офисах МФЦ, а в будущем их станет еще больше», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Проект реализуется совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и в дальнейшем будет расширяться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.