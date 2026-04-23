Сенатор Голов: в ближайшие три месяца вопрос о работе Telegram будет решен

Сенатор от Республики Башкортостан Олег Голов заявил, что в ближайшие три месяца вопрос о работе мессенджера Telegram на территории России будет решен, сообщает телеканал UTV .

По его словам, переговоры с Telegram идут тяжело, так как мессенджер не дает российским правоохранительным органам доступа к информации. При этом МАКС является отечественной разработкой, в которой нет «угрозы утечки» в отличие от Telegram.

«Сами мы общаемся через Telegram-каналы с жителями регионов, поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие три месяца вопрос будет решен», — сказал Голов на заседании Курултая.

Сенатор добавил, что на сегодняшний день федеральные органы исполнительной власти рекомендуют переходить на МАКС.

