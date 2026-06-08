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У базы сборной Англии в США произошла стрельба

В Канзас-Сити (штат Миссури) недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на период ЧМ-2026 произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По прибытии на место происшествия полицейские увидели большую группу людей, которая бросилась врассыпную.

В местные больницы обратились 9 человек. Отмечается, что они получили неопасные для жизни травмы.

Полиция ищет подозреваемых в стрельбе.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Утром в воскресенье в центральной части Израиля произошла стрельба. В результате один человек погиб.

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