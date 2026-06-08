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Самолет взорвался при посадке в Доминиканской Республике

В Доминиканской Республике частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в аэропорту, сообщает SHOT.

Предварительно, судно подало сигнал о чрезвычайной ситуации еще в воздухе примерно в 16 милях от воздушной гавани.

Жкипаж принял решение об экстренной посадке, но не справился.

Внутри самолета находились только 2 пилота. На месте происшествия сейчас работают пожарные.

Ранее рейс Москва — Владикавказ экстренно сел в Грозном из‑за грозового фронта, а пассажиров не выпускают из лайнера уже более двух часов.

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