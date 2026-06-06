Рейс из Москвы экстренно сел в Грозном из-за грозового фронта

Рейс Москва — Владикавказ экстренно сел в Грозном из‑за грозового фронта, а пассажиров не выпускают из лайнера уже более двух часов, сообщает Baza .

Airbus A320 перед приземлением во Владикавказе начал кружить в небе. После чего командир экипажа сказал пассажирам, что в районе аэропорта началась гроза, поэтому посадка невозможна. Он принял решение садиться на запасной аэродром в Грозном.

Но после приземления пассажиров не выпустили из самолета. Одна их них пожаловалась, что лайнер стоит на земле свыше двух часов. При этом людям не дают еды.

Как рассказали пассажиры, им заявили, что аэропорт Грозного еще не дал разрешения на вылет, потому что грозовой фронт дошел до него.

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