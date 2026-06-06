Экс-жена Паши Техника показала памятник, установленный на могиле рэпера

В субботу, 6 июня, на могиле покойного рэп-исполнителя Паши Техника на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе установили бронзовый памятник.

«Установили скульптуру, памятник готов <…> Скульптура выполнена из бронзы. Ну вот и все…», — написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая в личном блоге.

На опубликованных кадрах видно, как музыканта отлили в полный рост. Техник смотрит прямо, скрестив руки, в одной из которых виднеется микрофон, а слева от него диджейский пульт.

Павел Ивлев (настоящее имя рэпера) умер 5 апреля 2025 года в Таиланде. Сорокалетний музыкант страдал от наркозависимости. Перед смертью Техник несколько суток был в коме.

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