Огромный комариный рой окружил машину с людьми в Бурятии

Местные жители решили отдохнуть на озере Щучье в первые июньские выходные, но пляж уже был оккупирован полчищем насекомых, пишет SHOT .

Из-за огромного количества насекомых люди не смогли выйти из машины.

По прогнозам биологов, активный лет комаров продлится еще пару недель.

Ранее мы рассказывали, что из разных регионов России с середины мая приходят новости о полчищах комаров, которые этой весной расплодились в невероятных количествах. Причем пик нашествия комаров прогнозируется в июне и начале июля, но в зависимости от капризов погоды «комариный сезон» может продлиться до конца сентября.

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