Россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море является гражданином России, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре — погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их на родину. Пострадавшие азербайджанцы находятся в больнице Ейска, двоих уже выписали из медучреждения.

В МИД добавили, что сотрудники азербайджанского посольства в РФ принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.

Накануне утром беспилотники атаковали теплоходы «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Зерновозы следовали из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих суднах есть погибшие и пострадавшие.

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