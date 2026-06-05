БПЛА ударили по иностранным судам в Азовском море, погибли 5 азербайджанцев

Дроны в пятницу нанесли удары по двум иностранным грузовым судам, на борту находились 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли, сообщает министерство иностранных дел страны.

Как отметил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Хаджизаде, пострадавшие суда не принадлежат стране.

«Россия получила соответствующую информацию о том, что в результате атаки погибли пять наших граждан и трое получили ранения. Раненые были госпитализированы в городскую больницу Ейска», — сказал Хаджизаде.

По его словам, несколько сотрудников посольства в РФ выехали на место трагедии. Ситуация с азербайджанцами, их возвращение на родину и оказание необходимой консульской поддержки находятся под наблюдением специалистов.

Также начальник пресс-службы МИД выразил соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелал пострадавшим в результате ударов БПЛА скорейшего выздоровления.

Как пишут СМИ, украинские беспилотники атаковали суда «Натра» и «Циркон», которые шли под флагами Белиза и Палау из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку.

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