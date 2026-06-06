Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние главы киевского режима Владимира Зеленского по инсайдерской информации оценено почти в 5 млрд долларов, сообщает ТАСС .

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка 5 млрд долларов его личное состояние на сегодня», — сказал Константинов на ПМЭФ-2026.

Он подчеркнул, что его окружение, которые прячутся в Израиле и других странах, являются богатыми и состоятельными людьми.

Согласно данным из декларации об имуществе, в прошлом году состояние семьи украинского лидера превысило 1 млрд долларов, в том числе 595 тыс. долларов наличными. Остальные средства Зеленского размещены на счетах в разных банках, включая кредитную организацию в Цюрихе, где хранятся 346 483 евро.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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