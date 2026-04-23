Чупакабра вышла на охоту: в Ивано-Франковске заметили странного зверя
Странное существо, похожее на легендарную чупакабру, заметили жители украинского Ивано-Франковска в одном из частных секторов города, сообщают местные паблики.
«Чупакабра вернулась? Непонятное существо заметили посреди дня прямо возле домов в Венгерниках», — пишут горожане в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как необычный зверь пробегает вдоль частного дома и скрывается за хозпостройкой. У странного существа длинные ноги и хвост, а также вытянутая морда.
Чупакабра — мифический монстр, якобы высасывающий по ночам кровь из домашних животных. Часто описывается как существо высотой 90–120 см, с серо-зеленой кожей, вытянутой мордой и большими красными глазами.
