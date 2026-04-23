DOGMA запускает продажи квартир с оснащением «умный дом» в Московской области

Это первый проект в Пушкине, где будет представлено готовое оснащение жилья с интеллектуальной системой управления.

Для покупателей в строящемся проекте DOGMA предлагает 266 квартир в секциях 3 и 10 корпуса № 7, которые будут полностью готовы к проживанию сразу после получения ключей.

В техническое оснащение помещений включены интеллектуальная система управления электричеством, автоматические системы защиты от протечек воды, а также система защиты от несанкционированного проникновения в квартиру. Управлять всеми функциями можно удаленно — через мобильное приложение или с помощью умной колонки, которая будет входить в комплектацию каждой «умной» квартиры.

«Наш проект воплощает современные решения в области умных технологий для жилья и, по результатам анализа рынка, является уникальным в регионе. Мы создаем не только современные системы управления домом, но и новый уровень комфорта, безопасности и энергоэффективности. Это выделяет проект „Публицист“ и задает стандарты развития рынка „умных“ квартир в городе», — сказала директор по стратегии продукта DOGMA Евгения Стяжкина.

Жилой квартал «Публицист» расположен в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на улице Зеленая роща. Проект включает четыре этапа строительства и будет состоять из 20 домов, ФОКа, 2 школ, 5 детских садов, поликлиники, а также всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры. Девелопер благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 га, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до ж/д станции Пушкино.