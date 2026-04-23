Ефимов: на востоке Москвы возвели бизнес-центр более чем на 1,5 тыс рабочих мест

Бизнес-центр площадью почти 30 тыс. кв. м возвели в Сокольниках. Объект находится по адресу: ул. Шумкина, д. 14, строения 2 и 3, сказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица продолжает развивать офисную недвижимость и создавать рабочие места в разных районах города. Новый бизнес-центр в Сокольниках состоит из двух корпусов. Семиэтажное здание площадью более 7,7 тыс. кв. м и восьмиэтажное – площадью около 22 тыс. кв. м расположены напротив друг друга. Основную часть внутреннего пространства заняли офисы площадью от 100 до 2 тыс. кв. м. Внутри нового административно-делового объекта создано более 1,5 тыс. мест приложения труда», – передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Рядом с БЦ находятся несколько автобусных остановок и станция метро «Сокольники», также рядом с ним расположены выезды на ТТК и ул. Русаковскую.

Здания трапециевидной формы расширяются к крыше. Для облицовки фасада использовали витражное остекление, плитку из литьевого бетона бежево-коричневого и цвета слоновой кости, а также керамогранит пудрового оттенка – на нижних этажах. Для перемещения между этажами в бизнес-центре установили лестничные полотна, а также 10 лифтов. Также на подземных этажах есть автостоянка, рассчитанная на 136 машин, а еще 40 парковочных мест разместили вокруг зданий.

Специалисты «Контроля Москвы» следили за реализацией проекта на всех этапах.

Строительство делового комплекса велось на земельном участке площадью чуть более 1 га. На объекте инспекторы Мосгосстройнадзора провели 15 выездных проверок, в том числе с комплексом лабораторно-инструментальных исследований. Также благоустроили территорию вокруг здания.

