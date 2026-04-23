Экипаж круизного лайнера за сутки выловил 5 трупов из Средиземного моря

Пассажирский лайнер Sapphire Princess во время круиза за один день наткнулся на пять трупов в западной части Средиземного моря и поднял их на борт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

Персонал корабля увидел странный оранжевый объект в воде вечером 21 апреля. После этого борт подплыл прямо к нему, изменив курс. Экипаж разглядел, что в воде плавал спасательный жилет, который был надет на мужчину. Человек не дышал.

Сотрудники затащили тело на борт. Лайнер продолжил круиз, но через час наткнулся на еще одно тело.

Всего за вечер экипаж выловил из воды пять трупов. За этим наблюдали пассажиры, которые были в шоке от происходящего. Но они отметили, что персонал корабля проявил профессионализм и предложил всем психологическую помощь.

Пассажиры заявляют, что выловленные тела принадлежат мигрантам.

