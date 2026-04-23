Мособлэнерго провело квиз для студентов в Мытищах

Интерактивную викторину для студентов профильных колледжей и техникумов Подмосковья провели 23 апреля на базе Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго». В мероприятии приняли участие представители шести учебных заведений региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Викторина КВИЗ стала площадкой для профессионального общения и знакомства молодежи с работой одной из крупнейших электросетевых компаний Подмосковья. К участию пригласили студентов, чье обучение связано с энергетической отраслью. Для многих из них компания является стратегическим партнером и потенциальным работодателем.

С приветственным словом выступил директор Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Дмитрий Мандрусов. Он отметил значимость профессии энергетика и перспективы профессионального роста в компании. В перерыве участникам показали видеоролики о работе электросетевого комплекса — от кабельных и воздушных линий до современных энергообъектов и внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы. Также студентам рассказали о спортивной и социальной жизни сотрудников.

По итогам викторины первое место заняла команда Наро-Фоминского техникума. Второе и третье места получили команды Щелковского колледжа и колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова. Руководство компании вручило участникам дипломы и памятные призы, поблагодарив за активность и интерес к профессии. В «Мособлэнерго» подчеркнули, что сотрудничество с профильными учебными заведениями помогает формировать кадровый потенциал и готовить специалистов для обеспечения надежного электроснабжения региона.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.