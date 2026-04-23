Закупки у самозанятых в Подмосковье достигли 440 млн руб в I квартале

Объем закупок крупнейших госзаказчиков у самозанятых в Подмосковье в первом квартале 2026 года составил 440 млн рублей. Регион вошел в число лидеров страны по этому показателю, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В целом по России в первом квартале 2026 года объем закупок у самозанятых достиг 5,9 млрд рублей, а число поставщиков, применяющих налог на профессиональный доход, превысило 3 тысячи человек.

«Предоставление самозанятым преференций по аналогии с теми, которые имеют МСП при работе по 223-ФЗ, стимулировало их активное вовлечение в закупки в качестве поставщиков. В первом квартале текущего года объем закупок у самозанятых сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года – почти 6 млрд рублей. Сегодня предприниматели на НПД являются полноценными участниками закупок наравне с малыми и средними предприятиями. Всего с 2019 года уже почти 30 тысяч самозанятых заключили более 70 тысяч договоров на общую сумму более 78,6 млрд рублей», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Две трети общего объема закупок крупнейших заказчиков у самозанятых в стране пришлись на финансовые и страховые услуги — 3,83 млрд рублей. Около 7% составили профессиональные, научные и технические услуги — 429 млн рублей, 3% — услуги в сфере творчества, искусства и развлечений — 190 млн рублей. Примерно по 2% пришлось на складирование и вспомогательные транспортные услуги, а также на образование — 140 и 130 млн рублей соответственно.

Наибольший рост по сравнению с первым кварталом 2025 года зафиксирован в сфере складирования и вспомогательных транспортных услуг — в 4,2 раза. В обслуживании зданий и территорий объем увеличился в 3,2 раза, в поставках машин и оборудования — в два раза.

Корпорация МСП совместно с регионами контролирует соблюдение 25-процентной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ. С 1 апреля 2020 года самозанятые участвуют в этих закупках наравне с МСП.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.