В Подмосковье поздравили специалистов лабораторного контроля

Специалисты лабораторного контроля 23 апреля отмечают профессиональный праздник в Подмосковье. Они обеспечивают соответствие воды в домах жителей региона строгим нормативам качества, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В системе ЖКХ Московской области работают сотни лабораторий в разных сферах. Один из крупнейших и самых современных комплексов расположен на Щелковских межрайонных очистных сооружениях. Здесь ежедневно проводят десятки анализов — от входных стоков до воды, которая после полного цикла очистки сбрасывается в реку Клязьма.

Современное оборудование, автоматизация процессов и высокая квалификация сотрудников позволяют контролировать до 70 показателей качества воды — от микробиологических до содержания тяжелых металлов. Это обеспечивает стабильную и безопасную работу коммунальной инфраструктуры.

Лаборатории водоканалов действуют не только на очистных сооружениях. Специалисты выезжают на водозаборные узлы и канализационные насосные станции, отбирают пробы в сетях, на вводах в дома и в местах сброса в водоемы. Ежемесячно лаборатории Мособлводоканала берут более 3 тыс. проб воды и стоков на объектах инфраструктуры.

Лабораторный контроль остается важной частью работы коммунального комплекса региона, благодаря которой жители получают чистую воду, а сточные воды проходят качественную очистку.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.