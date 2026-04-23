«Это моя работа»: охранник поликлиники выгнал на улицу женщину с коляской

В Москве охранник не пустил в поликлинику женщину с коляской

В Москве пациентка пожаловалась на охранника поликлиники, который не пустил ее в здание с коляской из-за антитеррористических правил. Посетители медучреждения просили дополнительно проверить коляску и не выталкивать мать из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел накануне в столичной поликлинике № 5. Очевидцы рассказали, что сотрудник безопасности остановил женщину с коляской и не пропустил к врачу, ссылаясь на «антитеррор». Охранник заявил: «с колясками вход запрещен — это моя работа».

«Он преграждал путь, всячески трогал женщину, отталкивал, прибывший администратор и заведующая согласились с охраной и отказались пускать женщину, сказали, чтоб брала в руки ребенка, и только потом шла к врачу, но женщина страдает эпилепсией и заявила сразу, что если начнется приступ, она просто может уронить ребенка и он разобьется, но охранник стоял на своем», — поделились очевидцы.

Охрана отказалась осмотреть коляску и силой вытолкала на улицу женщину с коляской и заступившихся за нее пациентов. При этом мужчина утверждал, что «должен исполнять инструкции».

В столичном Депздраве отметили, то знают об инциденте. С охраной поликлиники № 5 будет проведена беседа о недопустимости подобного отношения к пациентам и приняты меры, чтобы такая ситуация не повторилась.

