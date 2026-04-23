Проекты Группы Родина представили на форуме ParkSeason Expo 2026

На пленарном заседании совладелец и сооснователь компании Владимир Щекин представил проекты Группы. Они показывают подход компании к комплексному развитию территорий. Так, например, “Район российских дизайнеров” со спортивно-образовательным комплексом “Черный кристалл”, дизайн-бульваром и доступом к пешеходно-тренировочному ландшафтному парку, квартал здоровой жизни «СОЮЗ» с уникальной спортивной инфраструктурой для занятий 20 видами спортами на 7 га, а также семейный кластер «Родина Парк», инфраструктура которого позволит взрослым и детям заниматься исполнительским искусством и открывает доступ к природному заповеднику “Долина реки Сетунь”.

«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда. Поэтому Группа Родина видит свою миссию в создании территорий, объединяющих архитектуру, спорт, образование, культуру и технологии в единую систему заботы о будущем. Именно так девелопмент превращается в форму служения стране», — прокомментировал Щекин.

Помимо этого, внимание было уделено и научным данным в девелопменте. По словам Щекина, современная городская среда влияет на здоровье, продуктивность и социальное поведение человека. Данный эффект можно измерить с помощью использования обезличенных данных о банковских транзакциях и данных сотовых операторов.

«Мы уже наблюдаем эффект от вложений в спортивную и другую инфраструктуру в наших кластерах: растет вовлеченность в спорт — плюс 22% к посещаемости секций, увеличиваются инвестиции семей в образование, снижаются траты на сладкое и алкоголь. Чем ближе спорт и культура — тем выше качество жизни и ниже нагрузка на систему здравоохранения», — заключил Владимир Щекин.