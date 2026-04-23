Никаких шашлыков: ливни обрушатся на Москву на майские праздники

сегодня в 15:30

Дожди ожидаются в Москве в майские праздники

На майских праздниках москвичей ждут дожди и холод, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости .

Температура ночью будет сохраняться на уровне плюс 1 — плюс 6 градусов. Днем столбики термометров будут показывать плюс 6 — плюс 11 градусов.

Синоптик уточнила, что тепла и сухой погоды в первые дни мая ждать не стоит. В Москве пройдут дожди.

Позднякова отметила, что трудно спрогнозировать, в какой именно из дней они накроют столицу, но совершенно точно, что без осадков не обойдется.

Между тем в четверг к Москве и области вплотную подобрался снежный циклон. Вечером ожидается дождь и мокрый снег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.