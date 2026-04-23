В Химках капитально ремонтируют хирургический корпус больницы

В Химках обновляют социальную инфраструктуру. Ключевой проект — капитальный ремонт хирургического корпуса Химкинской клинической больницы площадью более 10 тыс. кв. м. После завершения работ в здании разместят 203 койки и приемное отделение, рассчитанное на 80 госпитализаций в сутки.

«По народной программе партии „Единая Россия“ капитально ремонтируем хирургический корпус Химкинской клинической больницы. Более 10 тысяч квадратных метров — фактически создаем новое современное медицинское пространство. Сейчас завершаем демонтаж, впереди — усиление конструкций и обновление здания», — рассказала Инна Федотова.

Ранее по этой же программе модернизировали Химкинский родильный дом. С начала года там родились почти 400 детей, учреждение оснащено современным оборудованием и обеспечивает комфортные условия для пациентов.

Параллельно развивается сфера образования. В округе открыли дошкольное отделение «Олимпийский островок» школы № 30 в квартале Ивакино, после капремонта возобновил работу детский сад «Маячок», завершили реконструкцию воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске и обновили детский сад «Радуга» на Юбилейном проспекте. Продолжается ремонт гимназии № 23, лицея № 7 имени Д. П. Уланова и других учреждений, строится школа на 1100 мест в микрорайоне Подрезково.

За отчетный период шесть семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, передали ключи от квартиры, еще три семьи обеспечили жильем в рамках комплексного развития территорий.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.