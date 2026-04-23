ANNA ASTI отсудила 400 тыс рублей за незаконное использование песни «По барам»

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом ANNA ASTI, отсудила 400 тысяч рублей за незаконное использование песни «По барам», сообщает 112 .

Анна обратилась в суд с иском к продюсеру «МузЛофта» Сабине Алиевой. Выяснилось, что в шоу нелегально использовали ее песню. Компания ASTI требовала более крупную компенсацию, однако суд частично удовлетворил иск.

Также в судебном разбирательстве фигурировал звезда «Универа» Станислав Ярушин, но позднее представители ASTI отказались от претензий к актеру.

Ранее певица ANNA ASTI появилась на ковровой дорожке премии «Жара» в образе стоимостью почти 16 млн рублей и ответила на критику своей коллеги Полины Гагариной.

