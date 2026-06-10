Нарушают ПДД и гибнут сами: как можно бороться с подростками-питбайкерами на дорогах

Можно ли найти управу на несовершеннолетних, которые ездят на питбайках по дорогам и дворам, нарушают правила, провоцируют аварии и иногда гибнут в них сами – разбираемся в материале РИАМО.

Почему питбайки так популярны среди подростков

Фото - © Максим Соколов / Фотобанк Лори

Питбайк – не полноценное транспортное средство, а спортивный инвентарь, предназначенный для катания по пересеченной местности или на треках. Эти мини-мотоциклы обладают рядом достоинств, привлекательных для малолетних водителей: они достаточно легкие, имеют мощные моторы (до 20-35 л. с.) и могут разгоняться до 100 или даже 120 км/ч, а кроме того, могут похвастаться отличной маневренностью, так как спроектированы для бездорожья.

Питбайки довольно доступны по цене: даже школьник может накопить на покупку с карманных денег или несложных подработок на каникулах. При этом получать водительские права для управления питбайком не нужно, его не требуется ставить на учет в Госавтоинспекции и получать номерной знак.

Аварии с участием детей на питбайках

Фото - © Алексей Крылов / Фотобанк Лори

В СМИ регулярно появляются новости о ДТП с участием юных питбайкеров. За первые 9 месяцев 2025 года в России произошло больше 650 таких аварий. При этом 23 подростка погибли, более 750 получили различные травмы.

Практически все аварии при участии детей-питбайкеров обусловлены сочетанием нескольких факторов:

Водители – несовершеннолетние (нередко младшие школьники);

Водители, как правило, не имеют представления о ПДД;

Большинство аварий происходят на дорогах общего пользования (ДОП), куда питбайкам выезжать запрещено;

На многих питбайках отсутствуют фары, то есть в темное время они невидимы для других участников движения;

У питбайка нет зеркал заднего вида, так что водитель не контролирует обстановку вокруг.

Летом 2025 года все СМИ облетело видео, на котором отец рыдает над телом 12-летнего сына. Ребенок получил питбайк на день рождения и через несколько дней во время гонок по автотрассе столкнулся с легковушкой.

26 апреля 2026 года в Самарской области 11-летний школьник врезался в Газель и умер до приезда скорой помощи, его 12-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

3 июня 2026 года в закрытом коттеджном поселке деревни Ильинское 11-летний водитель катал на питбайке 3-летнего ребенка, не справился с управлением и врезался в турник. В результате этой аварии малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

4 июня случилась смертельная авария в Адыгее: при столкновении с машиной погиб 14-летний подросток.

Конечно, гибнут юные водители не всегда: гораздо чаще они провоцируют аварийные ситуации, становятся участниками мелких ДТП и получают легкие травмы. Но практически все автомобилисты уверены: питбайкеры на дорогах общего пользования – это серьезная проблема.

Ответственность питбайкеров за ДТП и нарушение правил

Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори

Многие родители считают, что питбайк вполне можно подарить ребенку на день рождения или в честь окончания учебного года. Аргументация у них следующая: «Мы в детстве ездили на мопедах, никто не умер», «Пусть со школьных лет учится вождению», «Он очень сильно просит, все его друзья катаются». Только за 2025 год продажи питбайков выросли втрое.

«Покупая питбайк для несовершеннолетнего до 16 лет, родители рискуют столкнуться с правовыми последствиями за вовлечение ребенка в нарушение закона и создание угрозы для его жизни и окружающих» Максим Девятьяров основатель юридической компании ООО «Первый Кейс»

Если подросток на питбайке выезжает на дорогу общего пользования, он становится участником дорожного движения и должен соблюдать ПДД, отмечает Максим Девятьяров. В противном случае как сам подросток, так и его родители (законные представители) могут понести административную ответственность. Например, родителей могут привлечь к ответственности по статьям 12.7, 5.35 КоАП РФ за передачу управления несовершеннолетнему, а также за нарушение обязанностей по воспитанию ребенка.

Кроме того, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в опасные для их жизни действия (статья 151.2 УК РФ). «Это грозит штрафом от 50 до 80 тысяч рублей (или заработком за определенный период), исправительными или принудительными работами, лишением свободы до года или другими санкциями, включая ограничения по должностям и занятиям», – поясняет адвокат.

Почему проблему питбайкеров нужно решать

Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори

В соцсетях все чаще возникают призывы запретить продажу питбайков или найти способ регулировать поведение несовершеннолетних гонщиков.

Причин народного возмущения несколько:

Питбайкеры ездят по улицам не соблюдая правил, провоцируя ДТП и сбивая пешеходов.

Часто питбайкеры гоняют и по дворам, в опасности оказываются дети на игровых площадках и прохожие на тротуарах.

Отдельная проблема – массовые ночные «покатушки», которые могут продолжаться до самого утра. Жители окрестных домов жалуются, что под рев моторов невозможно уснуть.

Дети нередко собираются в группы по 5 или даже 20 человек, устраивают гонки, а при появлении машин ДПС бросаются врассыпную. При этом догнать их во дворах и переулках практически нереально, а поскольку на питбайках отсутствуют номерные знаки, опознать нарушителей и привлечь к ответственности постфактум тоже невозможно.

Как можно бороться с питбайкерами-нарушителями

Фото - © Михаил Батурицкий / Фотобанк Лори

Депутаты Госдумы уже озвучивают инициативы, которые могли бы снизить аварийность на дорогах по вине несовершеннолетних питбайкеров.

«Росстандарт должен наконец четко обозначить, что подобная техника является мотоциклами и управлять ею можно только после регистрации и получения водительского удостоверения. А пока не наведем здесь должный порядок, будем из-за этих драндулетов терять детей», – считает лидер фракции «Справедливая России – За правду» Сергей Миронов.

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в МВД и Минспорт с предложением ограничить продажу питбайков: по мнению депутата, механизм доступа к управлению такой техникой должен быть схож с правилами приобретения и использования спортивного оружия. Кроме того, покупатели должны предъявлять документ, подтверждающий обучение в специализированной физкультурно-спортивной организации.

В марте 2026 года в Мособлдуму внесли законопроект о разрешении продавать питбайки только через спортивные клубы с обязательным обучением.

Исключение питбайков из розничной продажи действительно имеет смысл, это повысит контроль безопасности их использования, будет способствовать развитию профессионального спорта и инфраструктуры, считает Максим Девятьяров. Вместе с тем у этого решения есть и минусы.

«В частности, сложная система контроля за лицензированием и соблюдением правил может создать дополнительные административные издержки и бюрократическую нагрузку, также существует риск появления серого рынка», – полагает юрист.

Пока что все инициативы о регулировании продаж питбайков находятся на стадии рассмотрения. В интернет-магазинах детский питбайк можно приобрести всего за 20-25 тысяч рублей, ограничений по возрасту покупателей нет.