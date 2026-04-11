ANNA ASTI вышла в свет в образе почти за 16 млн рублей

Российская певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом ANNA ASTI, появилась на ковровой дорожке премии «Жара» в образе стоимостью почти 16 млн рублей, сообщает «Звездач» .

Исполнительница хитов «Царица» и «По барам» предстала перед камерами в длинном черном платье от Tom Ford стоимостью более 600 тыс. рублей и украшениях от российского модного дома за 15,3 млн рублей.

Также ANNA ASTI ответила на критику своей коллеги Полины Гагариной, которая неоднократно отмечала пропаганду алкоголя в песнях артистки.

«Ну ничего страшного. Я же не 100 тыс рублей, чтобы всем нравиться», — с улыбкой заявила Анна журналистам.

