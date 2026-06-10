Ученые нашли следы фекального загрязнения у берегов Байкала

Результаты работы опубликованы в Journal of Great Lakes Research. Авторы применили метод микробного источникового трекинга, чтобы определить происхождение загрязнения у прибрежных поселков.

Ученые отобрали пробы воды и межчастичной воды пляжных зон. Они искали маркеры, характерные для фекального загрязнения от человека, жвачных животных и птиц, а также подсчитывали бактерии Escherichia coli и Enterococcus spp.

Маркеры человеческого происхождения HF183 и hCYTB484, а также маркер жвачных животных Rum-2-Bac нашли в зонах влияния поселков. Птичий маркер AV4143 оказался чувствительнее Gull2: он выявился во всех трех пробах помета чаек.

Авторы связали состояние воды с неразвитой канализационной инфраструктурой и недостатком очистных сооружений. На берегах Байкала живут около 110 тысяч человек, а турпоток достигает 2,2 миллиона человек в год.

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