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сегодня в 12:54

«Желание, чтобы вас выпороли»: школьники залезли в строящуюся высотку в Москве

Иван (имя изменено) выложил в блог видео с похода школьников ночью на крышу строящейся высотки в столице.

Ребята сняли опасное видео, где показано, как они стоят на краю крыши.

«Объект с прекрасным закатом! Виды тут довольно неплохие, виднеется Ростокино и ВДНХ», — написал Иван.

Он также напомнил, что проход на частную территорию запрещен, а пребывание на стройках без наблюдения опасно для жизни.

«Если вы без страховки это делали, то появилось дикое желание, чтобы вас отпороли родители», — отметил один из подписчиков.

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