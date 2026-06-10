В Можайском округе расширяют сафари-парк до 17 гектаров

Сафари-парк в деревне Клемятино Можайского округа продолжает масштабное обновление и расширение территории до 17 гектаров. Здесь обустроили парк птиц, открыли новые прогулочные маршруты и готовят к созданию дополнительные тематические зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клемятино завершили обустройство парка птиц. Всех пернатых переселили на единую огороженную территорию. Среди новых обитателей — редкий даурский журавль: самка уже свила гнездо и высиживает яйцо. Рядом осваиваются четверо молодых пеликанов, которые постепенно привыкают к соседям.

Для посетителей построили смотровые мосты и организовали прогулочные маршруты общей протяженностью около 700 метров. Это позволяет наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественной среде, без тесных клеток и бетонных загонов.

Сейчас парк занимает около 17 гектаров. Директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил, что в планах — создание двух новых зон: парка волков и парка лис.

В зоне копытных гостей встречают краснокнижная лошадь Пржевальского и верблюдица Майя, которая проходит адаптацию. Концепция парка основана на минимальном вмешательстве человека и создании просторных территорий, где редкие животные и птицы могут жить в условиях, близких к дикой природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.