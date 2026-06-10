Макс Корж мог задонатить украинской армии

Украинцы в соцсети Threads* обсуждают пост советника министра обороны страны по вопросам повышения использования БПЛА на фронте Сергея Стерненко, который утверждает, что белорусский певец Макс Корж помогает ВСУ, сообщает ТСН.ua .

Некоторые украинцы в это охотно поверили и начали распространять информацию в соцсетях. Однако и их начали подкалывать в Сети, что Корж якобы перевел около 100 тыс. долларов украинскому фонду, а счет ему подсказала Ани Лорак.

Затем в обсуждение включились возмущенные россияне, которые выразили надежду на то, что данная информация не соответствует действительности.

Однако не все украинцы решили заниматься троллингом россиян и звезд с неопределенной позицией. Некоторые активно вступали в перепалки и доказывали, что это неправда.

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