Макс Корж мог задонатить украинской армии
Украинцы в соцсети Threads* обсуждают пост советника министра обороны страны по вопросам повышения использования БПЛА на фронте Сергея Стерненко, который утверждает, что белорусский певец Макс Корж помогает ВСУ, сообщает ТСН.ua.
Некоторые украинцы в это охотно поверили и начали распространять информацию в соцсетях. Однако и их начали подкалывать в Сети, что Корж якобы перевел около 100 тыс. долларов украинскому фонду, а счет ему подсказала Ани Лорак.
Затем в обсуждение включились возмущенные россияне, которые выразили надежду на то, что данная информация не соответствует действительности.
Однако не все украинцы решили заниматься троллингом россиян и звезд с неопределенной позицией. Некоторые активно вступали в перепалки и доказывали, что это неправда.
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